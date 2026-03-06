Filmkunstreihe: Maria

Paris, 1977: Die größte Sopranistin ihrer Zeit lebt längst zurückgezogen von der Weltbühne.

Was bleibt von einer Legende, wenn ihre Stimme verstummt ist? Pablo Larraín widmet sich nach Jackie Kennedy und Prinzessin Diana einer weiteren Ikone des 20. Jahrhunderts: Maria Callas. In den letzten Tagen ihres Lebens, in einem Pariser Apartment, das zum Kokon ihrer Erinnerungen wird, entfaltet sich ein Porträt, das zwischen Wahn und Wahrheit schwebt. Angelina Jolie verkörpert nicht nur die Diva, sondern auch den Menschen dahinter – eingefangen in einem fiebrigen Traum aus vergangenem Glanz und schmerzhaftem Verlust. Paris, 1977: Die größte Sopranistin ihrer Zeit lebt längst zurückgezogen von der Weltbühne. In ihrem opulenten Apartment sind die Tage von Tabletten, Routinen und den Schatten ihrer glorreichen Vergangenheit geprägt. Während ihr treuer Butler Ferruccio und die Köchin Bruna über sie wachen, klammert sich Maria an den unwahrscheinlichen Traum eines letzten großen Comebacks. Ein halluziniertes Fernsehinterview wird dabei zum Schlüssel, der die Türen ihrer Erinnerungen aufstößt – zu triumphalen Opernabenden und zu der alles verzehrenden Liebe zu Aristoteles Onassis. In diesem Schwebezustand kämpft eine Frau darum, ihre eigene Stimme wiederzufinden, jenseits des Mythos der unsterblichen „La Callas“.