Filmkunstreihe: Ich will Alles. Hildegard Kneff

Es gab nur eine Knef – Diva und Denkerin, Ikone und zugleich eine zutiefst verletzliche Seele.

Es gab nur eine Knef – Diva und Denkerin, Ikone und zugleich eine zutiefst verletzliche Seele. Luzia Schmid nähert sich diesem außergewöhnlichen Phänomen nicht über erklärende Kommentare, sondern über ein Mosaik aus selten gezeigtem Archivmaterial und den Stimmen der Menschen, die ihr nahestanden. So entsteht das faszinierende Porträt einer Frau, die alles wollte – und deren widersprüchliches Wesen bis heute ungebrochen fasziniert. Aus unzähligen Fernsehinterviews und Filmausschnitten formt sich das Bild einer der größten deutschen Künstlerinnen. Ihre eigenen, schonungslos ehrlichen Worte aus der Autobiografie „Der geschenkte Gaul“ bilden dabei das erzählerische Rückgrat. Ergänzt werden diese Selbstbetrachtungen durch die sehr persönlichen Erinnerungen ihrer Tochter Christina und ihres letzten Ehemanns.