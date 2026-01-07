Filmkunstreihe: Amrum

Mit “Amrum” kehrt Fatih Akin an der Seite von Hark Bohm in die letzten Kriegstage zurück – nicht als großes Historienpanorama, sondern als zartes Erinnerungsstück.

Aus der Perspektive eines Jungen entsteht das Bild einer Insel zwischen Mangel, Schweigen und Neuanfang. Ein Film von stiller Genauigkeit, der Härte und Hoffnung behutsam nebeneinander bestehen lässt.

Frühjahr 1945 auf Amrum: Der zwölfjährige Nanning lebt mit seiner aus Hamburg geflohenen Familie auf der Nordseeinsel und versucht, in einer aus den Fugen geratenen Welt den Alltag zusammenzuhalten. Während der Vater als ranghoher Nationalsozialist in Kriegsgefangenschaft ist, versinkt die Mutter nach Hitlers Tod in tiefer Verzweiflung. Nanning bleibt kaum Zeit, selbst Kind zu sein. Er arbeitet auf Feldern, handelt mit Butter, Brot und Honig, durchquert Watt und Dörfer und begegnet Menschen, deren Hilfsbereitschaft ebenso wechselhaft ist wie die Zeiten. Dabei wird spürbar, wie sehr die Ideologie der Eltern auf ihm lastet – und wie tastend sich nach Kriegsende ein anderes Leben ankündigt. In eindrucksvollen Inselbildern erzählt Amrum von Schuld, Fürsorge und dem stillen Ringen eines Jungen um Orientierung.