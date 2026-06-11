Filmkunstreihe: Dann passiert das Leben

Was bleibt von einer großen Nähe, wenn der Alltag über Jahrzehnte seine stillen Schichten darübergelegt hat?

“Dann passiert das Leben” beobachtet ein Ehepaar an einem Wendepunkt mit feinem Blick für Zwischentöne, Verletzlichkeit und das Unausgesprochene. Ein leises Drama über das Älterwerden, über Routinen und über die Möglichkeit, sich im Vertrauten noch einmal neu zu begegnen.

Hans, ein Schuldirektor kurz vor dem Ruhestand, und Rita, die als Altenpflegerin arbeitet, leben seit 35 Jahren zusammen – und haben sich doch in manchem voneinander entfernt. Der Sohn ist längst aus dem Haus, die Tage folgen ihren festen Bahnen, Gespräche versanden oft, bevor sie beginnen. Mit dem nahenden Ende des Berufslebens gerät das sorgfältig austarierte Gleichgewicht ins Wanken: Plötzlich steht mehr gemeinsame Zeit im Raum, aber auch die Frage, was von der einstigen Leidenschaft geblieben ist. Zwischen kleinen Reibungen, alten Verletzungen und der stillen Unsicherheit vor dem, was kommt, tastet sich das Paar an eine neue Lebensphase heran. Dann geschieht etwas, das den Blick auf die Zukunft verändert und Verdrängtes an die Oberfläche drängt.