Filmkunstreihe: Gelbe Briefe

Mit feinem Gespür für leise Erschütterungen erzählt “Gelbe Briefe” von einem Leben, das aus der Bahn gerät, ohne dass je ein großer Knall nötig wäre.

Was als Porträt eines Künstlerpaars beginnt, verdichtet sich zu einem eindringlichen Film über Würde, Angst und die Frage, wie viel ein Mensch preisgeben kann, ohne sich selbst zu verlieren.

Derya und Aziz gehören zu den prägenden Stimmen der Theaterwelt in Ankara: gefeiert, angesehen, getragen von der Überzeugung, dass Kunst und Haltung untrennbar sind. Doch nach einer erfolgreichen Premiere kippt ihr Leben abrupt. Anonyme Schreiben, politische Vorwürfe und bürokratische Willkür entziehen ihnen innerhalb kürzester Zeit Arbeit, Einkommen und Sicherheit. Mit ihrer Tochter geraten sie in einen Alltag, der von Abhängigkeit, Misstrauen und wachsendem Druck bestimmt ist. Während Aziz und Derya versuchen, beruflich und menschlich Boden unter den Füßen zu behalten, verändert die Bedrohung auch ihre Beziehung. “Gelbe Briefe” blickt nicht nur auf die Mechanismen eines autoritären Systems, sondern vor allem auf das, was es im Innersten anrichtet: in einer Familie, in einer Ehe, in jedem stillen Kompromiss, den das Überleben verlangt.