Filmkunstreihe: Springsteen: Deliver Me From Nowhere

Nicht der Mythos „The Boss“ steht hier im Zentrum, sondern ein Mann in einer stillen, gefährdeten Übergangszeit.

Scott Cooper richtet den Blick auf jene Wochen, in denen Bruce Springsteen sich aus dem Lärm des Erfolgs zurückzieht und in der Einsamkeit seines Zimmers nach einer anderen, wahrhaftigeren Sprache sucht. So entsteht ein ungewöhnlich intimes Musikdrama über Zweifel, Herkunft und die rettende Kraft des Songwritings. Anfang der 1980er-Jahre ist Bruce Springsteen längst ein gefeierter Musiker, doch der äußere Triumph schützt ihn nicht vor innerer Unruhe. Er kehrt nach New Jersey zurück, mietet sich in ein abgelegenes Haus ein und beginnt, fern von Band und Bühne, neue Lieder zu schreiben. Mit einem schlichten Vierspurrekorder nimmt er Songs auf, die karger, dunkler und persönlicher klingen als alles, was man von ihm erwartet. Während Manager Jon Landau zwischen Sorge, Loyalität und den Forderungen der Plattenfirma vermittelt, ringt Springsteen mit Erinnerungen an seine Kindheit, mit Depressionen und mit der Frage, wie viel Wahrheit ein Lied tragen kann. Aus dieser kreativen und seelischen Zuspitzung wächst „Nebraska“: ein Album von rauer Schönheit. Jeremy Allen White und Jeremy Strong verleihen diesem konzentrierten Künstlerporträt große Nähe und stille Intensität.