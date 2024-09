The Rocky Horror Picture Show

Am 26. Oktober 2007 ging unsere Filmkunstreihe im Scala-Kino an den Start. Und welcher Film machte den Auftakt? „The Rocky Horror Picture Show“! Das trashige Kult-Musical über das verklemmte Pärchen Brad und Janet, das nach einer Autopanne durchnässt im Schloss von Frank N Furter und seiner bizarren Partygesellschaft landet, entwickelte sich zum Publikumsrenner und steht inzwischen zum 16. Mal auf dem Programm der Filmkunstreihe – und ein Ende ist nicht in Sicht…