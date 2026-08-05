Filmkunstreihe: Die progressiven Nostalgiker

Was geschieht, wenn die gut geordnete Welt von gestern unvermittelt auf die Wirklichkeit von heute trifft?

“Die progressiven Nostalgiker” entfaltet aus dieser Frage eine charmante, klug gebaute Komödie voller Zeitwitz und leiser Melancholie. Mit viel Sinn für Milieu, Rollenbilder und familiäre Verwerfungen erzählt der Film von einer Reise, die nicht nur durch Jahrzehnte führt, sondern mitten hinein in das, was ein Leben verändern kann. Frankreich, 1958: Michel und Hélène führen ein Leben, das ganz den Regeln seiner Zeit gehorcht. Er arbeitet bei der Bank, sie hält mit unermüdlicher Sorgfalt Haushalt, Garten und Familie zusammen. Als eine neue Waschmaschine durch einen elektrischen Defekt alles durcheinanderbringt, findet sich das Ehepaar plötzlich im Jahr 2025 wieder. Dort ist Vertrautes auf verblüffende Weise verschoben: gesellschaftliche Gewissheiten, familiäre Bindungen und die Rollen von Frau und Mann erscheinen in neuem Licht. Während Michel mit der Gegenwart hadert und sich in einer Welt aus Technik, Tempo und veränderten Moralvorstellungen fremd fühlt, entdeckt Hélène ungeahnte Möglichkeiten. Aus dem Kulturschock wird nach und nach eine fein beobachtete Komödie über Emanzipation, Familie und die Frage, ob man in die Vergangenheit überhaupt zurückkehren möchte.