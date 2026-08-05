Filmkunstreihe: Extrawurst

Wie viel Zündstoff in den harmlosesten Fragen des Alltags steckt, zeigt “Extrawurst” mit feinem Gespür für Komik und Kränkung.

Aus einer Vereinssitzung im Provinz-Tennisclub wird ein pointierter Schlagabtausch über Zugehörigkeit, Rücksicht und gekränkte Eitelkeiten. Marcus H. Rosenmüllers Verfilmung des Erfolgsstücks lebt vom Tempo seiner Dialoge und einem Ensemble, das jede Spitze, jedes Schweigen und jede kleine Verletzung präzise zu setzen weiß. Im Tennisclub Langenheide scheint alles seinen gewohnten Gang zu gehen: Das Sommerfest will organisiert, ein neuer Grill angeschafft und die Ordnung des Vereins gewahrt werden. Doch als bei einer Sitzung der Vorschlag aufkommt, für das einzige muslimische Mitglied Erol einen separaten Grill bereitzustellen, kippt die Stimmung. Was als wohlmeinende Geste beginnt, entfaltet rasch eine ganz eigene Dynamik. Zwischen Präsident Heribert, ehrgeizigen Vorstandsmitgliedern, zugezogenen Großstädtern und alten Vereinsgewissheiten brechen verborgene Spannungen auf. Plötzlich geht es nicht mehr nur um Bratwürste und Grillroste, sondern um Identität, Vorurteile, Machtfragen und die empfindlichen Sollbruchstellen des Miteinanders. “Extrawurst” beobachtet diese Eskalation mit Witz und genauer Menschenkenntnis – und findet in der Enge des Vereins ein überraschend treffendes Bild gesellschaftlicher Debatten.