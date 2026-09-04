Filmkunstreihe: Zweitland

Zweitland Michael Koflers Spielfilmdebüt führt in ein Südtirol, das zugleich atemberaubend offen und innerlich verschlossen wirkt.

Vor dem Hintergrund der Anschläge von 1961 erzählt “Zweitland” kein Geschichtsdrama der Parolen, sondern eine intime Geschichte über Herkunft, Sehnsucht und die leisen Verwüstungen politischer Gewalt. Ein Film von großer atmosphärischer Dichte, der weniger urteilt als genau hinsieht – und gerade darin lange nachhallt. Paul, Sohn eines Bauern und begabter Zeichner, träumt von einem Neubeginn in München, weit weg von der Enge seines Südtiroler Dorfes. Doch die gesellschaftlichen Spannungen zwischen deutschsprachiger Bevölkerung und italienischem Staat verschärfen sich zusehends. Als die Feuernacht von 1961 das Land erschüttert, gerät auch Pauls Familie in den Strudel der Ereignisse: Sein Bruder Anton verschwindet, sein Freund Hans wird verhaftet, und Paul sieht sich plötzlich in der Pflicht, auf dem Hof zu bleiben. Zwischen familiärer Loyalität, künstlerischer Sehnsucht und einem verbotenen Begehren beginnt sein Leben aus dem Gleichgewicht zu geraten. Zweitland erzählt von einer Gemeinschaft, in der Kränkungen, Sprachlosigkeit und Angst den Alltag bestimmen – und von einem jungen Mann, der inmitten wachsender Radikalisierung um einen eigenen Weg ringt.