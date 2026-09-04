Stummfilmklassiker: Kurzfilme mit Laurel & Hardy

Nachdem das Laurel & Hardy-Programm im letzten Jahr großen Anklang gefunden hat, gibt es nun eine Fortsetzung mit vier weiteren Kurzfilmen des amerikanischen Komikerduos.

Erleben Sie Stan & Ollie als zwei Matrosen auf Landurlaub („Two tars“), die nicht nur zwei hübsche Mädchen aufgabeln, sondern im Stau vor einer Baustelle diverse Autos zerlegen. Als Pantoffelhelden versuchen die beiden, unter dem Vorwand ins Theater zu gehen, ihren Ehefrauen zu entkommen, während in Wirklichkeit eine Pokerpartie auf sie wartet. Als dann das Theater abbrennt, geraten sie in „We faw down“ in Erklärungsnot. In „Double whoopee“ rauben sie als Hotelangestellte nicht nur einem echten Prinzen, sondern auch noch einem Taxifahrer den letzten Nerv. Schließlich geraten „Dick & Doof“ in „Liberty“ als entflohene Sträflinge beim Versuch, ihre Hosen zu tauschen, auf das Baugerüst eines neuen Wolkenkratzers und strapazieren in luftiger Höhe Nerven und Lachmuskeln des Publikums. Die Filme werden als analoge 16mm-Filmkopien gezeigt und von Andreas Benz an der historischen Christie-Kinoorgel (1929) im Gleis 3 musikalisch begleitet.