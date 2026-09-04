Filmkunstreihe: Der Held vom Bahnhof Friedrichstraße

Der Held vom Bahnhof Friedrichstraße Wolfgang Beckers letzte Regiearbeit ist eine Tragikomödie von feiner Ironie und warmem Menschenblick.

“Der Held vom Bahnhof Friedrichstraße” erzählt von einem Mann, der unverhofft in den Sog einer Geschichte gerät, die größer ist als er selbst. Zwischen Erinnerung, Erfindung und dem Hunger nach Helden entfaltet sich ein ebenso kluger wie berührender Film über Schuld, Sehnsucht und die erstaunliche Macht öffentlicher Erzählungen. Michael Hartung betreibt im Berlin des Jahres 2019 eine Videothek, die längst aus der Zeit gefallen ist, und hält sich mit Mühe über Wasser. Als ein ehrgeiziger Journalist bei ihm auftaucht, bekommt sein still verrutschtes Leben plötzlich einen unerwarteten Glanz: In alten Akten will der Reporter Belege dafür gefunden haben, dass Micha einst an einer spektakulären Flucht aus der DDR beteiligt war. Aus Geldnot und Überforderung lässt sich der charmant-melancholische Ladenbesitzer auf die Geschichte ein – und wird über Nacht zur öffentlichen Figur. Talkshows, Schlagzeilen und neue Bewunderer verwandeln den ewigen Verlierer in einen gefeierten Helden. Doch mit der Aufmerksamkeit wächst auch der Druck. Zwischen opportuner Legende, brüchiger Erinnerung und echtem moralischem Unbehagen gerät Micha immer tiefer in ein Geflecht aus Medienhype, Vergangenheit und persönlicher Verantwortung.