Filmkunstreihe: The Rocky Horror Picture Show

The Rocky Horror Picture Show Manche Filme betreten die Leinwand nicht, sie stürmen sie singend, tanzend und mit glänzendem Blick auf alles, was als normal gilt.

“The Rocky Horror Picture Show” ist ein ausgelassenes Spiel mit Begehren, Rollenbildern und der Lust an der Verwandlung. Zwischen Gruselparodie, Musical und Mitternachtsrausch entfaltet sich ein Kultfilm, der seine Frechheit mit Charme und seine Exzentrik mit erstaunlicher Zärtlichkeit verbindet. Brad und Janet sind frisch verlobt, geschniegelt, höflich und voller Zuversicht, als sie nach einer Autopanne in einer regnerischen Nacht Schutz suchen. Ihr Weg führt sie zu einem abgelegenen Schloss, in dem eine sonderbare Gesellschaft ein rauschendes Fest begeht. Hausherr dieses Ortes ist der schillernde Frank N. Furter, der mit betörender Theatralik und sichtlicher Freude an jeder Grenzüberschreitung den Ton angibt. Was als Bitte um ein Telefon beginnt, wird für das junge Paar rasch zu einer Begegnung mit einer Welt, in der Konventionen brüchig werden und Gewissheiten zu flimmern beginnen. In den Hallen des Schlosses folgen sie einer Nacht voller Musik, Verlockung und Irritationen. “The Rocky Horror Picture Show” erzählt davon mit Witz, Glamour und einer anarchischen Energie, die bis heute nichts von ihrer Anziehungskraft verloren hat.