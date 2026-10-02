Filmkunstreihe: Sentimental Value

Joachim Trier erzählt in “Sentimental Value” von den Spuren, die Familie, Erinnerung und Kunst ineinander hinterlassen.

Zwischen Trauerfeier, Filmset und altem Familienhaus entfaltet sich eine fein austarierte Tragikomödie über Verletzungen, die lange fortwirken, und über die vorsichtige Möglichkeit, einander wieder näherzukommen. Getragen von Renate Reinsve und Stellan Skarsgård ist dies ein kluger, warmer Film über Distanz, Stolz und das, was unausgesprochen bleibt.

Nach dem Tod ihrer Mutter sehen sich die Schwestern Nora und Agnes mit ihrem entfremdeten Vater Gustav konfrontiert, einem einst gefeierten Regisseur, der nach Jahren der Abwesenheit unvermittelt wieder in ihr Leben tritt. Nora, als Theaterschauspielerin erfolgreich und innerlich doch aus dem Gleichgewicht, begegnet ihm mit offener Ablehnung. Agnes, deren Leben geordneter wirkt, beobachtet die Annäherungsversuche des Vaters mit größerer Vorsicht. Gustav hat ein neues Drehbuch geschrieben und möchte Nora für die Hauptrolle gewinnen, doch sie weist ihn zurück. Als er die Rolle stattdessen einer jungen Hollywood-Darstellerin überträgt und die Dreharbeiten in Norwegen beginnen, wird das alte Familienhaus zum Schauplatz einer Begegnung mit der Vergangenheit. “Sentimental Value” verwebt familiäre Spannungen, leisen Humor und Fragen nach dem Trost, den Kunst spenden kann.