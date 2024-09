Filmkunstreihe: The Quiet Girl

The Quiet Girl

Man kann gar nicht genug die Werbetrommel rühren für „The Quiet Girl“! Das Debut des irischen Regisseurs Colm Bairéad ist ein Filmjuwel und die stille Sensation im Kinojahr. Die emotionale Wucht von Bairéads Inszenierung und die virtuose Kamera machen aus einer eigentlich sehr einfachen Geschichte einen herausragenden Film. Es geht um die neunjährige Cáit. Sie ist das stille Mädchen. Als eine von vier Schwestern lebt sie in einem lieblosen, verarmten Elternhaus. Der Vater ist ein Säufer, die Mutter wieder schwanger und völlig überfordert. Das Mädchen ist auf sich allein gestellt. Wenn sie nachts mal wieder ins Bett pinkelt, wenn die Mutter mal wieder das Pausenbrot vergisst, wenn der Vater seine Frustration und Wut an den Mädchen auslässt. So wird die lästige Mitesserin kurzerhand an die Cousine ihrer Mutter „ausgelagert“. Sie wird zu den Verwandten aufs Land gebracht und soll dort den Sommer verbringen. Nur mit den Kleidern, die sie auf dem Leib trägt, zieht sie in den kleinen Hof ein. Wann und ob sie wieder nach Hause zurückkehren wird, weiß sie nicht. Die Cousine und ihr Mann sind hart arbeitende Farmer, die es zu bescheidendem Wohlstand gebracht haben. Eibhlín kümmert sich behutsam und liebevoll um Cáit, gibt ihr Geborgenheit und Nähe. Zu Seán ist das Verhältnis distanziert, bis auch er sich von dem Mädchen bei der Arbeit mit den Tieren helfen lässt und sich dem ruhigen Kind langsam öffnet. So blüht Cáit nach und nach auf und entdeckt ein ganz neues Leben. Doch auch in diesem Haus, wo es so etwas wie Liebe für sie geben könnte, herrscht eine traurige Stille. Auf einmal ist es nicht mehr nur die Geschichte eines Mädchens, sondern auch die Geschichte eines Ehepaars, das zwar keine finanziellen Probleme hat, aber Schmerz und Härte kennt. Und da ist dann noch das Ende des Sommers, das immer näher rückt… „The Quiet Girl“ ist ein wunderschöner Film mit einer zu Tränen rührenden Schlussszene, der durch seine Empathie und Menschlichkeit noch lange im Gedächtnis bleibt. ...