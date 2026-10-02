Filmkunstreihe: Stummfilmklassiker: Sparrows (USA 1926)

Mary Pickford gehörte in den 1920er-Jahren zu den berühmtesten Stummfilm-Stars weltweit.

Sie und ihr ebenfalls filmender Ehemann Douglas Fairbanks waren das Traumpaar der Stummfilmära. Auch im Erwachsenenalter war sie bekannt für ihre Darstellung junger Mädchen mit der typischen Lockenfrisur. „Sparrows“ spielt in den Sumpfgebieten der Südstaaten der USA auf einer sogenannten Kinderfarm, auf der die Kinder unter dem Deckmantel der Waisenfürsorge vom bösen Mr. Grimes ausgebeutet werden. Mary Pickford kümmert sich als Molly so gut es geht um die Kinder. Als sie mitbekommt, dass Mr. Grimes eines der Kinder nachts heimlich verschwinden lassen will, wagt sie mit den Kindern die gefährliche Flucht durch die Sümpfe, in denen die Alligatoren schon auf sie warten.

„Sparrows“ schafft mit eindrucksvollen Bauten und einer kunstvollen Kameraarbeit eine einzigartige Atmosphäre, die teilweise an Murnaus „Sunrise“ (1927) erinnert (dort waren ebenfalls Charles Rosher und Karl Struss an der Kamera beteiligt). Musikalisch begleitet wird das packende und gleichzeitig herzerwärmende Stummfilm-Meisterwerk von Andreas Benz an der historischen Christie-Kinoorgel (1929) im Gleis 3. Der Film wird in analoger 16mm-Filmprojektion mit deutschen Untertiteln gezeigt.