Filmkunstreihe: Rental Family

In “Rental Family” trifft eine zart melancholische Komödie auf die leisen Verletzungen moderner Einsamkeit.

Hikari erzählt von einem Mann, der für andere Vertrautheit spielt und dabei den eigenen Verlust umkreist. Brendan Fraser verleiht dieser Figur eine stille Wärme, die den Film trägt: durch ein Tokio der Rollen, Masken und Wünsche, in dem gespielte Nähe manchmal wahrer wirkt als jedes Bekenntnis.

Phillip Vandarpleog, ein amerikanischer Schauspieler in Tokio, hält sich mit Gelegenheitsrollen über Wasser, bis er für eine Agentur arbeitet, die Menschen als Familienmitglieder auf Zeit vermittelt. Mal ist er Bruder, mal Vater, mal höflicher Begleiter in einer Welt, in der viele nach Trost, Anerkennung oder schlicht nach einem Gegenüber suchen. Zwischen sorgfältig inszenierten Begegnungen und den Regeln eines eigentümlichen Geschäfts wächst in Phillip die Ahnung, dass jede Rolle auch etwas über ihn selbst erzählt. Besonders ein neuer Auftrag bringt sein Inneres in Bewegung: Ein gealterter Schauspieler bittet ihn, Gespräche über sein Leben zu führen, als Vermächtnis für die eigene Tochter. Während sich berufliche Distanz und persönliche Anteilnahme zunehmend überlagern, wird aus einer stillen Dienstleistung eine tastende Suche nach Erinnerung, Würde und echter Verbindung.