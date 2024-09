Filmkunstreihe: Falling Into Place

Falling Into Place

Schauspielerin Aylin Tezel kennen wir von ihrer Rolle als Tatort-Kommissarin oder aus Filmen wie „Am Himmel der Tag“ und ganz aktuell „Wochenendrebellen“. Nun präsentiert sie ihren ersten eigenen Film: Drehbuch, Regie und Hauptdarstellerin – Aylin Tezel meistert diese Herausforderung mit Bravour und findet in jeder Sekunde ihrer tiefgründigen, melancholischen Liebesgeschichte den richtigen Ton. Der Film beginnt wie eine klassische romantische Komödie: Bei einer Reise auf die schottische Insel Skye lernen sich die deutsche Bühnenbildnerin Kira und der schottische Musiker Ian kennen. Bei der winterlichen Anfahrt im Bus sehen sie sich zum ersten Mal. Als sie sich abends im Pub erneut begegnen, funkt es sofort. Die Mittdreißiger flirten, lachen, albern herum. Als sie sich später durch die Nacht treiben lassen und am Tag darauf lange Spaziergänge an der wildromantischen Küste machen, wird beiden klar: Zwischen ihnen gibt es eine magische Verbindung. Obwohl sie sich zueinander hingezogen fühlen und die Begegnung sie noch lange danach beschäftigt, tauschen sie aber keine Kontaktdaten aus. Denn beide haben sie ihre eigenen Probleme, die sie bewältigen müssen. Kira leidet unter der nicht verarbeiteten Trennung von Ihrem Ex-Freund, beruflich hat sie das Gefühl, keine echten Chancen zu bekommen. Ian steht kurz vor der Trennung von seiner Partnerin. Zudem fühlt er sich schuldig, weil er seine an Depressionen leidende, suizidgefährdete Schwester seit Jahren nicht besucht hat. Als sie nach zwei Tagen wieder abreisen, ahnen sie nicht, dass sie beide in London leben. Oftmals trennen sie nur wenige Meter, Minuten oder Zufälle voneinander, doch aufeinander treffen sie nie. Wieder daheim, im Alltag an ihrem Wohnort, fallen sie erst einmal in ihre jeweiligen verkorksten Leben zurück und müssen sich ihren eigenen, ungelösten Problemen stellen, bevor sie vielleicht eine zweite Chance erhalten…