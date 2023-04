Stummfilm-Helden: Das Phantom der Oper

Bevor das Phantom die Pariser Oper in zahlreichen Tonfilmversionen und Musicalfassungen heimsuchte, sorgte 1925 Stummfilm-Horrorstar Lon Chaney („Der Mann mit den 1000 Gesichtern“) für Gänsehaut im Kinosaal.

„The Phantom of the Opera“ (USA 1925) war eine der aufwändigsten Produktionen der Firma Universal mit einem großen Aufgebot an Statisten und großartigen Dekorationen. Einige Szenen wurden im damals brandneuen und teuren Zwei-Farben-Technicolor-System gedreht. Und wenn sich das Phantom in seinem Unterschlupf in den Katakomben der Pariser Oper an seine Orgel setzt, sorgt Andreas Benz live an der Christie-Kinoorgel im Gleis 3 für die passenden Töne.

Beginn: 20.00 Uhr

Reservierung unter kinoorgel@t-online.de

Restkarten an der Abendkasse Reservierte Karten müssen bis 20 Minuten vor Beginn abgeholt werden.