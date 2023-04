Alcarras – Die letzte Ernte Bäume so weit das Auge reicht. Wind, der die Blätter sanft rascheln lässt. Regen, der auf das fruchtbare Land hinunterprasselt.

Das rot-gelbe Leuchten der reifen Früchte im Sonnenlicht. Immer wieder verweilt der Blick auf der Schönheit einer Obstplantage im Nordosten Spaniens. Seit 80 Jahren baut die Familie Solé hier Pfirsiche an, hegt und pflegt das Land. Es ist ein hartes Geschäft, Existenzgrundlage von drei Generationen. Der Vater von Opa Roger hatte einst im Bürgerkrieg die Großgrundbesitzer versteckt und ihnen so das Leben gerettet. Als Dank hatten sie das Land damals an die Familie Solé übergeben. Per Handschlag. Einen schriftlichen Vertrag gibt es nicht. Doch jetzt will der junge Pinyol davon nichts mehr wissen. Er will das Land zurück, um darauf eine einträgliche Photovoltaik-Anlage zu errichten. Also wird es in diesem Sommer die letzte Ernte sein, zu der sich die Familie versammelt. Auf einzigartige Weise erzählt „Alcarras“ von dieser letzten Ernte. So handfest, zärtlich und sinnlich, dass wir uns bald selbst als Mitglied der Familie wähnen. Großvater Rogelio gibt die Hoffnung nicht auf, den jungen Pinyol zum Einlenken zu bewegen. Vater Quimet stürzt sich in die Arbeit. Seine Frau versucht Haus und Familie zusammenzuhalten. Sohn Rogelio soll eigentlich für die Schule lernen, züchtet aber lieber heimlich im Maisfeld Marihuana. ...

