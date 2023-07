Filmkunstreihe: Einfach mal was schönes

Einfach mal was schönes Zwei deutsche Regisseurinnen, beide im Hauptfach zugleich auch Schauspielerinnen, haben in letzter Zeit bewiesen, dass man mit anspruchsvollen Komödien durchaus erfolgreich sein kann:

So gehörten Karoline Herfurths „Wunderschön“ und Julia Beckers „Over & Out“ auch in unserer Filmkunstreihe zu den beliebtesten Filmen. Nun legt Karoline Herfurth mit einer weiteren „Frauenkomödie“ nach, die ein besonders tabuisiertes Thema aufgreift: das nur begrenzte Zeit offene Fenster weiblicher Fruchtbarkeit und die Verzweiflung von Frauen mit unerfülltem Kinderwunsch. Karla geht auf die Vierzig zu, moderiert im Radio-Nachtprogramm, ist nicht besonders erfolgreich und hat auch keinen Freund, dafür aber das Gefühl, dass ihr die Zeit davonläuft. Sie will also Mutter werden, zur Not auch ohne Freund, dafür dann halt mit künstlicher Befruchtung. Statt nach dem richtigen Lebenspartner, reduziert die 39-Jährige nun ihre Suche nach dem richtigen Samenspender. Gestützt und getriezt wird sie von zwei Schwestern und ihrer Mutter. Mit Situationskomik, pointierten Dialogen und kleinen Alltagskatastrophen sprüht die Geschichte nur so vor Energie und Spielspaß auf der Leinwand. Mit Freude am bunten Kintopp und in flottem Tempo inszeniert Herfurth die Krisen dieses familiären Klüngels als ein Wechselspiel aus burlesken, manchmal aber auch herzerweichenden Szenen. Die Mutter hat ein Alkoholproblem, der einen Schwester hängt als dreifacher Familienmutter genau das, was Klara sich wünscht, zum Hals heraus. Die zweite Schwester, ein hyperventilierender Kontrollfreak, plant die Hochzeit mit ihrer Freundin und schlittert dabei von einer Katastrophe in die nächste. All das verbindet der Film unterhaltsam, wunderbar leichtfüßig und doch mit Tiefgang.