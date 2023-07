Filmkunstreihe: Akropolis Bonjour – Monsieur Thierry macht Urlaub

Eine wonnige und sonnige Gute-Laune-Komödie, gerade richtig für den Sommer und die Urlaubszeit!

Die Geschichte vom Familienvater, der seine Ehe retten will, ist eine liebenswerte Komödie mit vielen Gags, zahllosen Missverständnissen und einem Hauch von Nostalgie und Melancholie. „Wann machen wir diesen Urlaub noch einmal?“ steht auf der Rückseite eines Fotos – eines von Tausenden, die Thierry gerade digitalisiert und neu sortiert. Seine einzige Beschäftigung, seit er im Ruhestand ist. Das Foto zeigt ihn mit seiner Frau Claire und den beiden inzwischen erwachsenen Kindern Karine und Antoine in Griechenland, 1998. Damals war die Welt noch in Ordnung. Damit ist jetzt endgültig Schluss, denn soeben hat Claire ihrem überraschten Gatten mitgeteilt, dass sie sich scheiden lassen will. Sie meint es ernst, aber Thierry ist wie vom Donner gerührt. Er will Claires Entscheidung nicht akzeptieren, doch was könnte er tun, um seine Frau zurückzugewinnen? Mit List und Tücke entwickelt er die Idee, genau den Urlaub aus glücklichen Zeiten zu wiederholen. Also heißt es: Auf nach Griechenland! Tatsächlich gelingt Thierrys Plan, auch wenn es ein Höchstmaß an Überzeugungsarbeit kostet, um auch die Kinder zum Mitkommen zu motivieren. Die beiden gehen schon längst eigene Wege: Karine ist eine ehrgeizige Rechtsanwältin, die rund um die Uhr schuftet. Antoine ist ein ebenso erfolgloser wie arbeitsscheuer Startup-Unternehmer, der lieber Party macht, als sich ums Geschäft zu kümmern. Thierry plant den Urlaub, von dessen eigentlichem Zweck die Kinder nichts erfahren sollen, minutiös bis ins letzte Detail. Alles soll so sein wie damals. Als sie angekommen sind, wird allen, bis auf Thierry, schnell klar, dass nichts mehr so ist, wie es einmal war. Mal ganz abgesehen davon, dass sie alle 20 Jahre älter sind, das Hotel mehr schäbig als hübsch, null Komfort und vor allem kein W-Lan – eine Katastrophe für Karine und Antoine! Dazu häufen sich die kleinen und großen Krisen und Katastrophen, und es sieht so aus, als würde Thierrys schöner Plan von der Rückeroberung seiner Frau im Chaos untergehen.