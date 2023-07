Filmkunstreihe: The Menu

Am fünften Mittwoch im August zeigen wir in einer einmaligen Vorstellung einen ganz besonderen Kino-Spaß:

Wir nehmen Sie mit in ein äußerst exklusives Nobelrestaurant auf einer abgelegenen Insel, in dem der Starkoch Slowik seine betuchten Gäste mit den ausgefallensten Speisen verwöhnt. Wer einen Tisch im Restaurant bekommt, der hat es im Leben geschafft. Zwölf Gäste kommen an dem Abend per Boot auf die Insel. Um an einem ganz speziellen Menu teilnehmen zu dürfen, haben sie die Kleinigkeit von 1250 Dollar pro Person bezahlt und sind glücklich, zu den Auserwählten zu gehören, die der Küchenchef persönlich ausgesucht hat. Riesengroß ist die Freude bei Tyler, dass er einer der Glücklichen ist, denn er ist ein leidenschaftlicher Fan des exzentrischen Kochs. Im Gegensatz zu seiner Last-Minute-Begleiterin Margot, die mit all dem nichts anfangen kann. Dass sie eigentlich nicht auf der Gästeliste steht, sorgt zu Beginn für Irritationen. Letzten Endes darf aber auch sie Platz nehmen. Wobei sich ihre Freude in Grenzen hält. Nicht nur, dass die Haute Cuisine so gar nicht nach ihrem Geschmack ist – etwas scheint bei dieser Veranstaltung zudem nicht mit rechten Dingen zuzugehen! Neben dem selbsternannten Feinschmecker Tyler und Margot sind unter anderem dabei: ein altes Millionärsehepaar, eine versnobte, arrogante Restaurantkritikerin, ihr rückgratloser Redakteur, ein ehemals berühmter Schauspieler und seine Assistentin. Dazu noch drei neureiche, selbstgefällige Geschäftsleute. Der Starkoch bittet zu Tisch. Oder eher: er befiehlt zu Tisch! Jede seiner Gourmet-Kreationen kündigt er mit einem donnernden Händeklatschen an, auch wenn sie noch so absurd sind. Gereicht werden kunstvoll drapierte Stränge Seetang, Meeresschaum, ein brotloser Brotteller – sowie immer schockierendere, mörderische Überraschungsgänge. Langsam wird klar: Angst, Mord und Erniedrigung sind im Preis inbegriffen. Der Koch ist auf blutigem Rachefeldzug gegen seine ignoranten Gäste, die seine Kunst nicht zu würdigen wissen. Wer es bis zum Dessert schafft, darf sich glücklich schätzen…