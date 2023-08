Filmkunstreihe: Dem Leben auf der Spur

Nach dem Tod seiner Frau möchte Frank ihr den letzten Wunsch erfüllen: Er soll mit dem gemeinsamen Sohn Sean von den USA nach Irland reisen, Annas alte Heimat, und dort ihre Asche in einem See verstreuen.

Sean hat gerade eine Strafe im Gefängnis abgesessen, aber das ist nicht das Hauptproblem: Vater und Sohn können einfach nicht miteinander. Eine gemeinsame Reise mit seinem Vater ist das Letzte, was Sean sich vorstellen kann. Frank versucht immer wieder, ihr Verhältnis zu verbessern, aber Sean steht seinem Vater beinahe feindselig gegenüber. Im besten Falle ignoriert er ihn, meistens reagiert er wütend auf alles, was Frank sagt oder tut. Immerhin verlässt er sich zu der Reise überreden, jedoch nur seiner Mutter zuliebe und weil Frank ihm verspricht, dass Sean ihn hinterher nie wieder sehen muss. Insgesamt also keine guten Vorzeichen für die Reise. Die Urne mit Annas Asche haben sie immer dabei. Im weit entfernten Irland angekommen, lernt Sean die aufgeweckte Anhalterin Jewel kennen, die sich den beiden kurzerhand anschließt und die ohnehin schwierige Beziehung zwischen Vater und Sohn auf eine weitere Probe stellt. Jewel bezirzt erst Sean und gleich darauf seinen Vater. Sarah Bolger spielt sie mit umwerfendem Charme und sorgt für einen der zahlreichen emotionalen Höhepunkte des Films, wenn sie am Abend im Pub „Dirty Old Town“ singt.

Das alles ist typisch irisch – die beiden Musiker, die die junge Frauzum Singen auffordern, und die fröhliche Atmosphäre im Pub sowie die schönen Landschaftsbilder lassen Irland-Liebhabern das Herz aufgehen. Und mit jedem weiteren Kilometer, den sie in ihrem Mietwagen zurücklegen, reift bei Frank und Sean auch die Erkenntnis, dass es nie zu spät ist, die Wunden der Vergangenheit zu heilen.