Filmkunstreihe: Tenor

Wenn es um die Verbindung von ernsthaften sozialen Themen mit Witz und humorvoller Unterhaltung geht, liegen die Franzosen zurzeit ganz weit vorne.

Und sie können es eben auch richtig gut – mit Eleganz und Esprit, mit Spaß, Dramatik und opulenten Bildern. Ein Fest für alle Sinne! So auch in der sozialkritischen Dramödie „Tenor“, in der ein ziemlich cooler Rapper als klassisches Gesangstalent entdeckt wird. Antoine lebt fürs Rappen, jedenfalls solange er nicht nachts seinem Bruder Didier helfen muss, der mit seinen illegalen Boxkämpfen ständig auf der Flucht vor der Polizei ist. Die beiden Brüder leben in den Banlieues, den berüchtigten Außenbezirken von Paris. An Beschäftigung mangelt es Antoine nicht unbedingt. Wenn er nicht gerade an der Schule Buchhaltung büffelt oder sich in derben Rap Battles mit anderen duelliert, verdient er sich als Sushi-Lieferjunge etwas dazu. So kommt es dann auch, dass er eines Tages in der Pariser Oper auftaucht, um eine Bestellung abzugeben. Dabei legt er sich gleich mit dem versnobten Maxime an, der dort mit anderen eine Operngesangsausbildung absolviert. Derart gereizt, gibt Antoine spontan eine Rap- und Gesangsnummer zum Besten. Damit erregt er die Aufmerksamkeit von Gesangslehrerin Madame Loyseau, einer Koryphäe auf diesem Gebiet. Diese erkennt sofort das musikalische Talent des Lieferjungen und fädelt eine Gesangsübung in ihrer Wohnung ein. Sie sorgt schließlich dafür, dass Antoine zu einem Workshop hinzustößt, an dessen Ende ein wichtiges Vorsingen stattfindet. Dies könnte Antoine eine Karriere als Opernsänger ermöglichen. Doch vor seinem Bruder, der zwischendurch im Gefängnis landet, und vor seinem übrigen Umfeld hält Antoine dies geheim…