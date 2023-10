Filmkunstreihe: Der Fuchs

Man könnte diesen Film leicht für einen Kriegsfilm halten, er ist es aber nicht. Vielmehr geht es um eine ungewöhnliche Freundschaft, die ein österreichischer Soldat mit einem Fuchs schließt.

Österreich, Mitte der 1920er Jahre: Aus großer Not heraus übergibt die bettelarme Bergbauernfamilie Streitberger ihren jüngsten Sohn in die Obhut eines unbarmherzigen Großbauern. Auch als Franz die harte Knechtschaft mit Erreichen der Volljährigkeit aufkündigen darf, kann er dem Vater nicht verzeihen. Arbeit zu finden ist fast unmöglich. Nach langer, erfolgloser Suche schließt er sich dem Bundesheer an. Unter seinen geselligen Soldatenkameraden bleibt der sensible, wortkarge Franz stets ein wunderlicher Außenseiter. Mit Beginn des Zweiten Weltkriegs muss auch Franz an die Front. Als die Kompanie 1940 den Angriff auf Frankreich starten soll, findet er im Wald einen verletzten Fuchswelpen. Kurzerhand beschließt er, sich des verlassenen Tieres anzunehmen und es gesund zu pflegen. Angetrieben durch die Zuneigung zu seinem Fuchs, tritt er als Motorradkurier eine gefährliche Reise an. Nachdem er mit seinem vielfach prämierten Regiedebüt „Die beste aller Welten“ bereits seiner Mutter ein filmisches Denkmal gesetzt hat, erzählt Adrian Goiginger nun mit „Der Fuchs“ aus dem Leben seines Urgroßvaters im Zweiten Weltkrieg. Mit der zu Herzen gehenden Geschichte des Franz Streitberger, der in seinem Fuchs einen wahren Freund fi ndet, eröffnet der Regisseur eine neue Perspektive auf diese von Angst und Entbehrung geprägte Zeit.

Nachwuchsstar Simon Morzé wächst in der Hauptrolle über sich selbst hinaus. Eindringlich vermittelt er die tiefe Zerrissenheit und Sehnsucht von Franz, der seinen Platz im Leben erst findet, als er über den Fuchs stolpert und sich um ihn kümmert. Auch technisch ist der Film hochinteressant. Er wird nicht nur im Format 4:3 präsentiert, sondern hat auch die abgerundeten Ecken, wie die Fotos aus jener Zeit.