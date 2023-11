Filmkunstreihe: Ein Triumph

Samuel Becketts „Warten auf Godot“ ist wohl das berühmteste Drama des absurden Theaters.

Seit den 1950er-Jahren wurde das Stück in unzähligen Inszenierungen rund um die ganze Welt aufgeführt, unter anderem 1985 mit den Insassen in einem Hochsicherheitsgefängnis in Schweden. Auf dieser wahren Geschichte basiert der mehrfach preisgekrönte Film „Ein Triumph“ von Regisseur Emmanuel Courcol. Die Hauptrolle in dieser warmherzigen Komödie spielt Kad Merad, bekannt von „Willkommen bei den Sch´tis“: Etienne ist ein älterer, arbeitsloser Schauspieler, der schon länger nicht mehr auf der Bühne stand. Er versucht, sich mit kleinen Aufträgen über Wasser zu halten und leitet auch gelegentlich Theater-Workshops. Darüber gelangt er vertretungsweise in ein Gefängnis, wo er auf ein paar unmotivierte bis widerspenstige Häftlinge trifft, die vor allem eins mitbringen: Langeweile. Bis jetzt haben sie im Kurs französische Fabeln auswendig gelernt – sonst nichts. Jetzt machen sie Stimm- und Sprechübungen, sie improvisieren und kommen ein wenig in Schwung, so dass Etienne die Idee hat, mit ihnen ein Theaterstück aufzuführen, und zwar im kleinen Rahmen der Haftanstalt. Er erkennt tatsächlich künstlerisches Potenzial in den Männern, die zunächst einmal für jede Abwechslung und jede halbwegs sinnvolle Beschäftigung dankbar sind. Als die Aufführung erfolgreich wird, geht Etienne seinen großen Plan an: Er möchte mit den Häftlingen „Warten auf Godot“ auf die Bühne bringen und sogar auf eine Theatertournee gehen. Dafür braucht er die Unterstützung der Gefängnisleitung und tatsächlich steckt er mit seiner Begeisterung und seinem Optimismus alle an. Die Tournee wird ein großer Erfolg und als sich die Chance bietet, zum krönenden Abschluss im Odeon, dem Pariser Nationaltheater, zu gastieren, sind die Nerven zum Zerreißen gespannt. Der letzte große Auftritt im Odeon soll zu einem Triumph werden – doch das Finale hält eine gewaltige Überraschung bereit…