Filmkunstreihe: Im Taxi mit Madeleine

Zum Jahresende zeigen wir einen wunderschönen Film mit zwei großen französischen Stars, die seit „Willkommen bei den Schti’s“ ein eingespieltes Team und auch privat befreundet sind:

Der Komiker Dany Boon und die 94-jährige Grande Dame des französischen Kinos, Line Renaud. Eine warmherzige Tragikomödie über die großen und kleinen Geheimnisse des Lebens und eine Taxifahrt, die zwei Menschen zusammenbringt, die unterschiedlicher kaum sein könnten.

Charles ist Taxifahrer in Paris, ein wortkarger Kerl mit Hang zum Griesgram und zum Meckern. Seine Zündschnur ist kurz – er geht schnell in die Luft, da genügt manchmal schon eine rote Ampel oder ein allzu kesser Rollerfahrer. Seine schlechte Laune hat er

nicht ohne Grund: Die Schulden drücken, beim nächsten Bußgeld ist der Führerschein weg, dazu kommt Stress mit seiner Frau Karine. Heute ist er besonders mies drauf. Bis er eine alte Dame abholt, die, nach einem letzten Blick auf ihr Haus, in sein Taxi steigt. Es ist die 92-jährige Madeleine, die er in ein Seniorenheim am anderen Ende der Stadt fahren soll, in dem sie zukünftig leben wird. Da sie in ihrem Alter davon ausgeht, dass es jederzeit ihre letzte Taxifahrt sein könnte, bittet sie Charles auf dem Weg zum Pfl egeheim einige Zwischenstopps einzulegen: Noch einmal möchte sie jene Orte ihrer Jugend sehen, die wichtig waren in ihrem Leben. Charles, anfangs verärgert und mürrisch, fährt los. Mit jedem Stopp entfaltet sich die erstaunliche Vergangenheit von Madeleine und Charles ist zunehmend fasziniert von ihren Geschichten. Madeleine hat viel erlebt. Sie erzählt, wie sie schwanger wurde, wie sie ein Kind großzog. Wie sie einen neuen Mann fand und wie schlecht und gewalttätig der sie behandelt hat. Aber eine Ehe mit einem übergriffigen Mann war damals in den 50er Jahren kein Grund, sich scheiden zu lassen und Frauen hatten praktisch keine Rechte. Er erzählt ihr seinerseits von seinen Nöten und Madeleine wäre wiederum nicht Madeleine, wenn sie nicht mit ihrem Sinn für Humor und ihrer Lebensklugheit den einen oder anderen Rat für Charles hätte. Was wie eine normale Taxifahrt beginnt, wird zu einem tiefgründigen Abenteuer, wie das Leben selbst…