Spritzige Dialoge, authentische Figuren und ein perfekt harmonierendes Ensemble – mit der Komödie „Over & Out“ präsentieren wir Ihnen einen tragikomischen Roadtrip fürs Herz und die Lachmuskeln.

Schon in der Schule haben sich Lea, Maja, Steffi und Toni geschworen, dass sie ihre Hochzeiten miteinander feiern werden. Deswegen ist es auch Ehrensache, dass sich, als Maja per Video verkündet in Italien heiraten zu wollen, die anderen drei auf den Weg machen. Dort angekommen, erwartet die Mädels eine überraschende Nachricht – und ein Auftrag, der sie auf einen anstrengenden Roadtrip quer durch Italien schickt und ihre Freundschaft auf eine harte Zerreißprobe stellt. In ihrer zweiten Regiearbeit führt die Filmemacherin und Schauspielerin Julia Becker sich selbst und ihre Mitstreiterinnen Jessica Schwarz und Petra Schmidt-Schaller federleicht durch einen wilden Italien-Roadtrip, der aufgrund der pointierten Dialoge und der vielen unvorhersehbaren Wendungen wie im Flug vergeht.

Ein verbaler Schlagabtausch zwischen den so unterschiedlichen Freundinnen jagt den nächsten. Und nach und nach offenbaren sich Geheimnisse, Sehnsüchte und Krisen, wie aus dem Leben gegriffen. Das liegt vor allem an dem kongenialen (Zusammen-)Spiel der drei, die Lea, Steffi und Toni als Charaktere mit Ecken und Kanten, mit Wehmut und Tapferkeit, mit Schwächen und Stärken darstellen. Ein geschickt aufgebautes Drehbuch erschafft Dialoge, die sich authentisch anhören und in denen Lea, Steffi und Toni im Ringen miteinander auch als eigenständige Persönlichkeiten wachsen, auch weil sie als Figuren ernstgenommen werden. Eine besonders schöne Rolle kommt im Film Nora Tschirner zu, deren Funktion irgendwo zwischen Dauerpräsenz und Abwesenheit anzusiedeln ist – und die alleine mit nur einer Videobotschaft eine so enorme emotionale Kraft beschwören kann, die tief berührt. Der Film changiert kunstvoll zwischen der komischen und tragischen Note und erzählt letztendlich eine wunderbar lebensbejahende Geschichte über das Leben, die Freundschaft und die Erfüllung verdrängter oder letzter Wünsche.