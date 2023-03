In einem Land, das es nicht mehr gibt

Ostberlin, 1989: Die 18-jährige Suzie steht kurz vor dem Abitur und will demnächst Literatur studieren.

Aber ausgerechnet die Liebe zu Büchern gerät ihr zum Verhängnis. Sie wird mit „1984“ von George Orwell erwischt. Das bedeutet in der damaligen DDR: Raus aus der Schule, rein in die Produktion. Sie soll sich als Facharbeiterin im Kabelwerk Oberspree bewähren. Auf dem Weg zur Arbeit wird sie zufällig fotografiert. Das Bild landet auf dem Cover des Modejournals SIBYLLE, und Suzie wird über Nacht zum Fotomodel. Das ist ihre Chance, dem sozialistischen Fabrikalltag doch noch zu entkommen und in die glamouröse Modewelt einzutauchen. Dort trifft sie auf den extravaganten Rudi, einen blondierten, an David Bowie erinnernden, schwulen Paradiesvogel, der mit Leidenschaft und Fantasie seine eigene Mode in der Underground-Szene erfindet, und auf den rebellischen, unangepassten Fotografen Coyote, dessen sinnliche Bilder alle verzaubern, aber trotzdem offiziell nicht gedruckt werden. Gemeinsam erleben die drei einen intensiven Sommer voller Freundschaft, Liebe und Solidarität, aber auch mit Geheimnissen, schmerzhaften Trennungen und Verrat … Regisseurin Aelrun Goette erging es wie ihrer Filmheldin. Sie flog von der Schule, wurde Ende der 80er Jahre selbst auf einer Straße in Ostberlin als Mannequin entdeckt, bevor sie in Babelsberg Film studierte. Sie weiß, welche Geschichte sie erzählt. Und das absolut spannend, glaubhaft und authentisch, mit großartigen Dialogpartien, die nur ein Insider kreieren kann. Ihr Film basiert auf ihren Erinnerungen und anderen wahren Begebenheiten, die das Publikum in eine für viele völlig unbekannte Welt führt: die Modeszene der ehemaligen DDR, die auch in einem Überwachungsstaat herrschaftsfreie Zonen ermöglichte, Inseln der Selbstverwirklichung und Kreativität.