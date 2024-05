Filmkunstreihe: Griechenland, oder der laufende Huhn

250.000 Österreicher können nicht irren: Diese schräge Komödie ist der größte Kinoerfolg der Alpenrepublik seit 2017.

Comedy können unsere Nachbarn, gerne auch ein bisschen schrulliger. Bisweilen entwaffnend läppisch, vor allem immer betont lässig. So auch bei diesem Lustspiel um einen naiven Helden, der um sein Hotel-Erbe geprellt werden soll. „Der Österreicher ist tot! Bring den besten Wein!“. Mit diesem Dialog ist gleich zum Auftakt die Tonalität für das haarsträubende Lustspiel gesetzt. Von der Freude auf einer griechischen Insel ahnt Johannes im entfernten Wien noch nichts. Doch bald wird dieses Ereignis das Leben des schüchternen Helden tiefgreifend verändern. Zuvor muss der konfliktscheue Johannes sich allerdings noch seiner dominanten Familie erwehren, von der selbstbewussten Freundin ganz zu schweigen. Der von allen gerne als Versager abgestempelte Wiener hat sich längst klaglos mit seiner Rolle abgefunden. Durch ein unerwartetes Testament werden die Karten jedoch völlig neu gemischt. Spontan bucht Johannes eine aufregende Reise nach Griechenland, um jenes mysteriöse Erbe anzutreten. Diverse neidische Gestalten stehen schnell bereit, um den naiven Ankömmling über den Tisch zu ziehen. Allen voran der geschäftstüchtige Ilias, der als Taxifahrer, Bürgermeister und Notar in Personalunion alle Schlitzohr-Register zieht. Ähnlich skrupellos agiert die schöne Rina, die mit raffinierten Täuschungsmanövern ihr Ziel erreichen will. Zu allem Übel reist auch noch die Wiener Verwandtschaft an, die auf das Erbe spekuliert. Statt einer griechischen Tragödie geschieht allerdings ein Wunder: Johannes sagt Nein! Zum ersten Mal in seinem Leben widersetzt sich der chronische Duckmäuser den Forderungen und Wünschen seiner Umgebung. Selbstbewusst schmiedet er nun große Pläne für sein Erbe.

Der österreichische Komiker Thomas Stipits verkörpert großartig den naiven Helden, der von allen ausgenutzt wird, bis er über sich hinauswächst und endlich sein Leben selbst in die Hand nimmt. Und was verbirgt sich hinter dem holprigen Filmtitel? Die Auflösung gibt‘s im Kino!