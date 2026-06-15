Filmmusik Konzert

Hollywood in der Stiftskirche: Klassik meets Cinema! Was verbindet James Bond, Chaplin und Mozart? Die Magie der Musik, die Bilder im Kopf zum Leben erweckt.

Wir bringen die großen Soundtracks der Filmgeschichte auf die Bühne: Von Wagners Dramatik über Mozarts Eleganz bis hin zu den Epen von Star Wars und Herr der Ringe. Erleben Sie Gänsehautmomente mit Schindlers Liste und dem Sound von Der Pate. Seien Sie dabei und genießen Sie dieses außergewöhnliche Erlebnis!