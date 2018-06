Filmreihe: Still life

Unabhängig voneinander reisen zwei Menschen in die Stadt Fengjie, die aufgrund des Drei-Schluchten-Staudamm-Projektes kurz vor ihrer Zerstörung steht. Der Bergwerkarbeiter San-ming Han möchte seine Ehefrau und seine Tochter wiederfinden, die ihn vor 16 Jahren verlassen haben , doch die Straße, in der sie wohnten, ist längst im Wasser untergegangen.

Zur gleichen Zeit kommt Krankenschwester She-hong Guo in die Stadt, sie will Klarheit über ihren Ehemann, der vor zwei Jahren nach Fengjie gezogen ist und sich seither nie mehr gemeldet hat.Im Rahmen der Suche der zwei Protagonisten beschreibt der Film die tiefgreifenden Auswirkungen des Staudammprojektes auf die Lebensbedingungen in der südchinesischen Provinz.

China 2006, Regie Jia Zhangke, OmU

Preise: bester Film bei den Filmfestspielen in Venedig 2006 und beste Regie bei Asian Film Award, 2007