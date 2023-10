Filmriss in Mittelfranken mit dem Film "Die beste aller Welten"

Im November und Dezember veranstalten die Bezirkskliniken Mittelfranken, der Krisendienst Mittelfranken und die Psychosozialen Suchtberatungsstellen in Mittelfranken die Kinoreihe „Filmriss“.

An acht Orten können Besucherinnen und Besucher die preisgekrönte österreichisch-deutsche Koproduktion „Die beste aller Welten“ ansehen und anschließend mit Expertinnen und Experten über das Thema „Sucht“ diskutieren. Der Film läuft am 21.11.2023 um 19.00 Uhr im Kulturkino in Feuchtwangen. Der Eintritt ist kostenlos.

Über den Film

Der Film erzählt von der schwierigen Kindheit des siebenjährigen Adrian, der in einem extremen Umfeld im Salzburg der 90er Jahre aufwächst. Seine Mutter Helga und ihre Freunde sind heroinsüchtig, sein leiblicher Vater starb bereits vor Adrians Geburt. Adrians Leben ist ein Abenteuerspielplatz – bis sowohl das Jugendamt als auch die Brutalität der Abhängigkeit seine Welt zu zerstören drohen…

Der 2017 erschienene Spielfilm von Adrian Goiginger beschreibt die wahre Geschichte einer drogenabhängigen Mutter, der abenteuerlichen Welt ihres Kindes und ihrer Liebe zueinander. Der Film wurde im Rahmen der Berlinale 2017 mit dem Kompass-Perspektive-Preis ausgezeichnet.

Über Filmriss

Die Kinoreihe „Filmriss“ möchte auf Suchterkrankungen aufmerksam machen und dazu beitragen, diese zu entstigmatisieren. Daher diskutieren im Anschluss an die Vorführungen Medizinerinnen und Mediziner, Psychologinnen und Psychologen sowie Sozialpädagoginnen und -pädagogen mit dem Publikum über den Film. Dabei beleuchten sie verschiedene Aspekte der Suchterkrankung.