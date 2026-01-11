Filmspaß für die ganze Familie

Kino ist ein Ort zum Staunen, Lachen, Mitfiebern und Träumen – ob fantastische Abenteuer, liebevoll erzählte Geschichten oder spannende Begegnungen mit der Welt.

In den Herbstferien bringt unser Kinder- und Familienprogramm großes Kino für kleine Filmfans auf die Leinwand.

Mit Filmvorführungen für die ganze Familie, Workshops und einem Kinderkinotag mit kostenlosen Mitmach-Angeboten. Schaut vorbei, macht mit und lasst euch verzaubern.

Am Festivalsonntag gehören Bühne und Kino den Kindern! Es gibt tolle Filme zu entdecken (filmpädagogisch begleitet), Mitmachangebote sowie Aktionen zum Spielen und Basteln. Für Kinder, die zum ersten Mal ins Kino kommen, ist auch etwas dabei: In Tübingen dürft ihr bei Licht- und Schattenspiel im halbdunklen Kinosaal Leinwand und Raum gemeinsam bespielen und entdecken! Und in Stuttgart begegnet ihr nach dem Kinobesuch Edmund und Luzie nochmal in der Ausstellung „Ausgezeichnet – wunderschöne Kinderbücher“.

Sonntag 01.11. um 11.30 Uhr:

Wie entstehen Geschichten aus Licht und Schatten? In unserem Schattenspielworkshop werden die Hände zu Figuren, aus Papier entstehen fantasievolle Gestalten und auf der Leinwand erwachen kleine Geschichten zum Leben. Gemeinsam spielen wir mit Licht, Schatten und Bewegung und entdecken, wie aus einfachen Formen großes Kino entstehen kann.

Sonntag 01.11. von 12.30 bis 13.30 Uhr:

Mach deinen eigenen Trickfilm! (ab 7 Jahren). Der Workshop lädt zu einer Reise in die Kunst des Scherenschnittfilms von früher bis heute ein. Zunächst geht es ab in die Lotte Reiniger-Ausstellung, um sich bei Lotte ein paar tolle Tricks abzuschauen. Anschließend animiert ihr unter fachkundiger Anleitung am Tricktisch eigene Trickfilme. Und am Tag drauf, am Sonntag, feiert euer Film Premiere auf der großen Leinwand in einem richtigen Kino! Das könnt ihr mit euren Eltern, Geschwistern, Oma und Opa feiern.