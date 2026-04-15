Wir freuen uns riesig auf dieses neue Projekt und die Kooperation mit dem Central & Union Filmtheater Ludwigsburg und gehen in die 3. Runde!

Dieses Format verbindet die Magie des Kinos mit der Dynamik des Improtheaters!

Bei „FilmStop ImproGo! Zwischen Film und Fantasie liegt nur eine Pause“ gibt es einen Kinofilm, doch diesmal bleibt die Handlung nicht nur auf der Leinwand. An ausgewählten Stellen wird der Film gestoppt und wir stürmen mit Improvisationstheater die Bühne. Szenen aus dem Film werden aufgegriffen, neu interpretiert oder völlig verrückt umgedacht. Leerstellen im Film werden mit Inhalt gefüllt und es entstehen auch Mal komplett neue Szenen durch die Inspiration des Films und die spontanen Wünsche des Publikums. Live, spontan und voller Überraschungen. Danach geht der Film weiter, bis zum nächsten FilmStop. Ein einzigartiges Erlebnis zwischen Kino und Bühne, unterhaltsam, interaktiv und garantiert unvorhersehbar!

Lasst euch diesen besonderen Abend nicht entgehen und seid live mit dabei!