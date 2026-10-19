Filmtag für Kinder im E3: Ein Traum wird verschenkt

Jedes Jahr am Heiligen Abend geschieht etwas Wunderbares: Der Weihnachtsmann schenkt allen Tieren eine Stimme, damit sie einen Wunsch aussprechen können. An diesem Weihnachtsabend wird auf der Farm von Billys Großvater das Kälbchen Annabelle geboren. Das Erste, was Annabelle erblickt, ist das prachtvolle Gespann des Weihnachtsmannes mit seinen fliegenden Rentieren. Annabelles Wunsch steht fest: Im nächsten Jahr wird sie den Weihnachtsmann bitten, einmal mit den Rentieren fliegen zu dürfen.