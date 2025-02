Filmvorführung – Woman

Was bedeutet es eigentlich, eine Frau zu sein? Diese Frage stellen sich Anastasia Mikova und Yann Arthus-Bertrand in ihrem Langzeitfilmprojekt „Women", in dem sie Frauen aus 50 verschiedenen Ländern von ihren Erfahrungen, Ängsten und Einstellungen berichten lassen. Künstlerische Elemente, Aufnahmen verschiedenster Kulturen und Interviews wechseln sich ab und beleuchten Themen wie Mutterschaft, Sexualität, Liebe, Bildung, aber auch Gewalt gegen Frauen. Gezeigt werden zweitausend verschiedene Frauen, die Einblicke in das Leben ihrer jeweiligen Kultur und Gesellschaft geben.

Original mit deutschen Untertiteln.

Wer darf kommen?

Es sind Frauen* eingeladen. Falls Du dazu Fragen hast, melde Dich gerne bei uns über unser Kontaktformular, E-Mail oder per PN bei Instagram @frauencafe_achtbar .