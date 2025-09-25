Filmvorführung „Surf on Europe“

Politisches Sofakino.

Sie sind zerrissen zwischen der Freiheit der Wellen und den Grenzen der Gesellschaft: Majid, ein Kitesurf-Lehrer in Tarifa, sehnt sich nach seiner Familie in Marokko, die wegen Visa Beschränkungen dort feststeckt. Margaux organisiert in Biarritz das erste LGBTQ-freundliche Surf-Festival Europas. Und Rosy, ein nordirischer SurGreH-Shaper, sucht Halt inmitten einer gespaltenen Community.