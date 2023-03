Filmvorführung "Casablanca"

"Ich schau' dir in die Augen, Kleines!", sagt Humphrey Bogart zu Ingrid Bergman, und das Publikum schmilzt dahin in Casablanca, dem Schwarz-Weiß-Melodram aus dem Jahr 1942.

Rick, Inhaber des Café Américain, ist aus enttäuschter Liebe zum melancholischen Zyniker geworden. Doch eines Tages taucht seine unvergessene Geliebte in seiner Bar auf. Der ansonsten coole Barbesitzer wird durch das Wiedersehen an seiner schwächsten Stelle getroffen, denn Ilsa hatte ihn einst in Paris versetzt. Für Rick stellt sich nun die Frage, ob er ihr und ihrem Mann Victor die begehrten Ausreisevisa verschaffen und sich damit womöglich selbst in Gefahr bringen soll.