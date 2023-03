In Guy Ritchies Actionthriller schlüpft Jason Statham in die Rolle des MI6-Agenten Orson Fortune, der gemeinsam mit einem gefeierten Filmstar die Gefahr einer neuen Waffentechnologie bannen will.

Ziel ihres Undercover-Einsatzes: Ein Waffenhändler (Hugh Grant), der das Schicksal der Welt in seinen Händen hält.