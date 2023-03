Filmvorführung "Die drei ??? - Erbe des Drachen"

Die drei Detektive Justus, Peter und Bob reisen in den Sommerferien nach Rumänien, um ein Praktikum am Filmset von "Dracula Rises" zu absolvieren.

In Transsilvanien kommt es zu einer Serie mysteriöser Ereignisse auf dem alten Schloss von Gräfin Codrina, der Filmkulisse. Doch was hat all das mit dem Verschwinden eines Jungen zu tun? Den drei ??? begegnen alle möglichen Herausforderungen, und am Ende scheinen nicht nur die Dreharbeiten, sondern auch die Freundschaft der drei Jungs auf dem Spiel zu stehen.