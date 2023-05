Filmvorführung "Exit through the Gift Shop" - Ein Bansky Film

„Exit Through the Gift Shop“ ist eine als Dokumentarfilm aufgemachte Filmkomödie des britischen Street Art-Künstlers Banksy aus dem Jahr 2010.

Sie feierte beim Sundance Filmfestival am 24. Januar 2010 seine Weltpremiere, kurz darauf, am 14. Februar 2010, war sie auf der Berlinale zu sehen. Der Film gewann viele Dokumentarfilmpreise und war in der Kategorie „Bester Dokumentarfilm“ sogar für den Oscar nominiert. Im Jahr 2011 erhielt er zudem den Independent Spirit Award. Das Magazin Cinema schrieb, der Film sei ein „erfrischendes und unterhaltsames Experimentalwerk über Street-Art“. Der Verein KulturKino Feuchtwangen zeigt die Komödie im Rahmen des Feuchtwanger Kunstsommers.

Die Ausstellung im Fränkischen Museum kann vor der Filmvorführung bis 20 Uhr besucht werden.