Die 92-jährige Madeleine ruft ein Taxi, um in das Altersheim zu gelangen, in dem sie von nun an leben soll. Sie bittet den Fahrer, an den Orten vorbeizufahren, die in ihrem Leben eine Rolle gespielt haben.

In den Straßen von Paris taucht so eine bewegende Vergangenheit auf. Der Fahrer vertraut sich Madeleine an - sie hilft mit ihrer Lebenserfahrung.

Tragikomödie