Filmvorführung "Rückkehr nach Ithaka"

2026 war der Sommer der Odyssee mit Christopher Nolans bildgewaltiger, aber auch düsterer Verfilmung des Epos von Homer. Etwas intimer und leiser kommt die Verfilmung von Uberto Pasolini aus dem Jahr 2024 daher, die sich ganz auf die Rückkehr eines vom Krieg und der Irrfahrt gezeichneten Mannes konzentriert, und die wir zeigen werden: Rückkehr nach Ithaka

Regie Uberto Pasolini. Mit Ralph Fiennes, Juliette Binoche, Charlie Plummer u.a. Italien, Griechenland, Großbritannien, Frankreich, 2024. 112 min. FSK/USK ab 16 Jahre. Deutsche Version. 20 Jahre nachdem er in den Trojanischen Krieg gezogen ist, strandet Odysseus (Ralph Finnes) an den Küsten von Ithaka, ausgezehrt, ein Fremder im eigenen Land, ein Bettler, unerkannt. Ithaka hat sich verändert. Das Land ist verödet, Penelope (Juliette Binoche), seine geliebte Frau, ist eine Gefangene in ihrem eigenen Haus, bedrängt von skrupellosen Freiern, die darauf warten, dass sie einen neuen Ehemann, einen neuen König wählt. Ihr Sohn Telemachos (Charlie Plummer), ohne Vater aufgewachsen, wird von den Freiern mit dem Tod bedroht, er ist ein Hindernis in ihrem Kampf um Penelope und die Königskrone. Auch Odysseus hat sich verändert. Gezeichnet von seinen Kriegserfahrungen ist er nicht mehr der mächtige Krieger und listige Held, an den sich sein Volk erinnert. Er ist müde von so viel Töten, Leid, Umherirren. Der Krieg ist in ihm, er wird ihn nicht mehr los. Aber er ist gezwungen, sich seiner Vergangenheit zu stellen. Er muss die Kraft wiederfinden, um seine Familie zu retten und die verlorene Liebe zurückzugewinnen ...