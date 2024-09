Filmvorführung: Tierleid vom Fließband (Caroline Du Saint,F 2022), Arte

Inwiefern ist der Konsum tierischer Lebensmittel in Anbetracht der schlechten Haltungsbedingungen in der Massentierhaltung sowie den negativen Auswirkungen auf das Klima noch vertretbar? Filmvorführung mit anschließender Diskussion.

Filmbeschreibung: "Jedes Jahr werden weltweit 70 Milliarden Nutztiere für den Verzehr geschlachtet. 80 Prozent werden in landwirtschaftlichen Großbetrieben gehalten. Sie leben zusammengepfercht in überfüllten Stallungen, werden gemästet und schließlich geschlachtet, ohne je in der Natur gewesen zu sein. Vom Siegeszug der industriellen Landwirtschaft, in der das Tier unvorstellbares Leid erleben muss." arte DE