Filmvorführung von Fabrice Aragnos "Le Lac"

Filmvorführung von Le Lac von Fabrice Aragno: ein Film, den man nicht verpassen sollte.

Le Lac ist ein Schweizer Film, der ohne vorab festgelegtes Drehbuch gedreht wurde. Es gibt nur drei Leitmotive, denen man folgt: der Genfer See, ein Segelboot, ein Paar (Clotilde Coureau, Bernard Stamm). Zusammen bilden sie den Rahmen dieses Films. Fünf Tage und fünf Nächte lang ist das Paar auf dem See unterwegs. Aber der Film erzählt nicht ihre Geschichte. Er erzählt die Geschichte des Sees selbst.

Eigentlich ist Le Lac ein Film, der Raum für eine sinnliche Erzählung lässt. Die Geräusche des Windes, das Flattern der Segel, die Städte im Hintergrund werden zu Stimmen einer stillen Erzählung. Die sorgfältig komponierten Bilder fangen die wechselnden Reflexionen des Wassers, die bewegten Schatten, die nächtlichen Lichter, die tanzenden Wolken und die Sonne auf der Haut ein. Jede Einstellung ist ein Gemälde. Jeder Ton ist eine Emotion.

Der Film ist für den Internationalen Wettbewerb nominiert, der erste und zweite Spielfilme junger französischsprachiger Filmemacher hervorhebt, die für ihre formale und narrative Kühnheit bekannt sind.