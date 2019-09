Filmvorführung: Ein ganz gewöhnlicher Held (USA 2019)

Eine Kältewelle hat die Stadt Cincinnati fest im Griff. Der engagierte Bibliotheksmitarbeiter Stuart und seine Kollegin Myra kümmern sich um die unzähligen Obdachlosen, die Tag für Tag in die Bibliothek kommen. Sie schätzen die Möglichkeit, sich hier auszutauschen, das Internet zu nutzen oder einfach zu lesen. Als die Minusgrade lebensbedrohlich werden und sich keine andere Unterkunft bietet, beschließt eine Gruppe von Obdachlosen, am Abend in der warmen Bibliothek Zuflucht zu suchen. Die ungewöhnlichen Übernachtungsgäste rufen schnell ein einschüchterndes Polizeiaufgebot auf den Plan. Der Film von und mit Emilio Estevez feiert eine unschätzbare Institution der demokratischen Gesellschaft, einen Ort der Begegnung und des Wissens: die öffentliche Bibliothek. Mit Humor und Zuversicht zeigt er, dass Menschlichkeit, Würde und Gleichberechtigung auch in stürmischen Zeiten unantastbar bleiben müssen.

Im Anschluss laden die Stadtbibliothek Reutlingen und die Freunde der Stadtbibliothek Reutlingen e.V. ein zu einem Empfang und Gedankenaustausch im Foyer des Programmkinos Kamino.

Drama, USA 2019, 119 Minuten, Regie: Emilio Estevez, Darsteller: Emilio Estevez, Alec Baldwin, Taylor Schilling, Michael Kenneth Williams, Jena Malone, Jacob Vargas u.a.

In Kooperation mit den Freunden der Stadtbibliothek Reutlingen e.V. und dem Programmkino Kamino