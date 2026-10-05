Twitch, YouTube, Insta oder TikTok - egal wo man hinschaut, Filow ist schon da. Innerhalb von nur einem Jahr hat er seine Reichweite verdoppelt und sich als einer der spannendsten Newcomer im deutschsprachigen Raum etabliert. Social Media? Spielt er auf Pro-Level: immer neu, immer witzig, immer am Puls der Gen Z.

Aber Filow ist längst mehr als nur Creator. Mit „Jiggy“ hat er einen Hit gelandet, der inzwischen über 30 Millionen Streams zählt und zu einem echten Szene-Dauerbrenner geworden ist. Seine Musik ist ein Mix aus Ohrwurm, Humor und Energie - perfekt für Playlists, perfekt für den Club, perfekt für jede Live- Show - denn da dreht Filow komplett auf. Seine Shows sind kein klassisches Konzert, sondern ein Erlebnis: Musik, Entertainment und Interaktion verschmelzen zu einer Party, die jedes Mal anders und immer unberechenbar ist.

2025 war sein bisher größtes Jahr: 23 Festivalgigs, unter anderem beim splash!, Parookaville und Deichbrand, plus Features mit Ikkimel, Ski Aggu und 01099. Damit ist klar: Filow hat sich endgültig seinen Platz in der neuen Generation deutschsprachiger Artists gesichert.