Der Filstal-Express – eine Panoramafahrt durch unsere Heimat

„Sitzenbleiben und bequem genießen“ lautet das Motto der Fahrt entlang der Fils. Die Fils gilt als die Lebensader des Landkreises Göppingen und als Motor für dessen industrielle Entwicklung. Eine ausgewählte schöne Fahrstrecke, besondere vom Bus aus einsehbare Plätze und nur ein Ausstieg zeichnen diese Tour aus. Dazu erzählen Ihnen die Gästeführerinnen der Schwäbischen Landpartie unterhalt- same Geschichten von gestern und heute, von Land und Leuten.

Der Staufer-Express startet immer um 14:00 Uhr an der EWS Arena, eine Rundfahrt dauert ca. drei Stunden und wird von einer sachkundigen Gästeführerin der Schwäbischen Landpartie begleitet.

Streckenverlauf:

Göppingen - Bad Boll - Neidlinger Tal - Wiesensteig – Deggingen Ave Maria – WMF Geislingen (dort kurzer Ausstieg) – Salach – Hohenstaufen - Göppingen.*